Tiket Angkutan Lebaran Daop 6 Yogyakarta Terjual hingga 82 Persen

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Memasuki hari kesembilan masa Angkutan Lebaran 2026, geliat arus mudik di wilayah PT KAI Daop 6 Yogyakarta terpantau masih sangat tinggi. Berdasarkan data terbaru pada Kamis (19/3), tercatat 46.155 penumpang telah memadati berbagai stasiun di wilayah Daop 6, baik yang datang maupun berangkat.

Volume penumpang pada periode ini menunjukkan angka yang cukup berimbang antara pemudik yang tiba di Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan mereka yang memulai perjalanan ke luar kota.

Penumpang yang tiba di wilayah Daop 6 mencapai 23.102, sementara penumpang berangkat 6 23.053 orang.

Baca Juga: Arus Mudik di Terminal Giwangan Terpantau Masih Ramai

Guna mengantisipasi lonjakan penumpang dan memastikan ketersediaan tempat duduk, Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan ada pengoperasian satu lagi kereta api tambahan.

Dengan penambahan ini, total terdapat 13 Kereta Api (KA) Tambahan yang melayani keberangkatan awal dari wilayah Daop 6 Yogyakarta. Salah satu relasi yang diperkuat adalah rute Solo Balapan – Gambir.

"Penambahan KA Tambahan ini adalah upaya kami untuk mendukung ketersediaan kursi dan memberikan kenyamanan maksimal bagi mobilitas masyarakat selama masa Lebaran," ujar Feni.

Baca Juga: Kapolri Listyo Sigit Cek Arus Mudik di Stasiun Tugu Yogyakarta

Bagi masyarakat yang belum memiliki tiket, pihak KAI menginformasikan bahwa peluang masih terbuka, meski jumlahnya semakin menipis.

Hingga tengah malam nanti, tercatat masih tersedia sekitar 3.857 tiket untuk berbagai relasi dari wilayah Daop 6.