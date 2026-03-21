Salat Idulfitri di UMY, Haedar Nashir Dorong Kerukunan Umat

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Warga Muhammadiyah menunaikan ibadah salat Idulfitri di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Jumat (20/3).

Total ada 1.374 titik pelaksanaan salat Id yang tersebar di Provinsi DIY pada tanggal tersebut.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dalam khotbahnya menyampaikan bahwa keberhasilan puasa ditandai dengan beberapa perubahan dalam diri manusia.

“Puasa mesti sukses mengubah perilaku setiap muslim, baik secara individu maupun kolektif sekaligus menciptakan lingkungan dan sistem kehidupan yang sejalan dengan nilai-nilai dan hikmah ibadah puasa,” katanya.

Menurutnya, tidak jarang orang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya memperkuat persatuan agar terhindar dari konflik sosial yang merusak ukhuwah kebangsaan.

“Kehidupan bersama harus dibangun dengan semangat rukun, saling peduli dan berkeadaban. Bukan saling menghujat, merendahkan atau bermusuhan,” ujar Haedar.

Ia berharap ke depannya bangsa ini terhindar dari berbagai bentuk kerusakan, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan perusakan lingkungan. (mcr25/jpnn)