Kecelakaan Menewaskan 2 Orang di JJLS Gunungkidul, Bukan Peserta Takbir Keliling

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah truk mengalami kecelakaan tunggal di Jalur Jalan Lintas Selatan yang berlokasi di Kelurahan Balong, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul pada Kamis (19/3).

Berdasarkan laporan polisi, kecelakaan terjadi sekitar pukul 22.30 WIB.

Truk yang dikemudikan Triyanto membawa tujuh orang melaju dari arah barat ke timur.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Gunungkidul Ipda Nur Ikhwan mengatakan pengemudi banting setir setelah di depannya melaju sepeda motor.

"Setir dibanting ke kiri dan truk masuk ke parit dalam keadaan terguling," katanya, Jumat (20/3).

Kecelakaan ini mengakibatkan dua orang penumpang meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Sedangkan penumpang lainnya mengalami luka-luka dan patah tulang.

Lebih lanjut, pihak kepolisian meluruskan informasi yang beredar di media sosial bahwa truk tersebut membawa peserta pawai takbir keliling, ternyata tidak benar.