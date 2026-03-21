Koni DIY Minta Penabrak Aldi Mahendra Bertanggung Jawab

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pebalap muda asal Yogyakarta Aldi Mahendra menjadi korban kecelakaan di Perempatan Pingit, Jetis, Kota Yogyakarta pada Rabu (18/3).

Berdasarkan kronologi kejadian, Aldi diketahui tengah bersepeda dari arah barat lalu berbelok ke utara.

Kemudian, sebuah mobil menyalip Aldi lalu merem mendadak hingga korban menabrak bagian belakang mobil yang belum teridentifikasi.

Baca Juga: Atlet Bantul Peraih Medali di Porda DIY Segera dapat Bonus

Akibat peristiwa itu, Aldi mengalami luka di jari tangan kirinya dan sempat berobat di Rumah Sakit Panti Rapih.

Wakil Ketua Umum I Koni DIY Rumpis Agus Sudarko berharap luka yang dialami Aldi tidak menganggu aktivitasnya sebagai pebalap.

Selain itu, ia menyatakan pihaknya bersedia memberikan pendampingan hukum apabila memang diperlukan.

"Bagi si penabrak itu segera bertanggung jawab dan mungkin bila memerlukan bantuan hukum segera kami siap," katanya.

Rumpis menekankan agar para atlet yang berlatih endurance di jalan raya untuk tetap berhati-hati.