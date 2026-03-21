JPNN.com Jogja Jogja Terkini Koni DIY Minta Penabrak Aldi Mahendra Bertanggung Jawab

Koni DIY Minta Penabrak Aldi Mahendra Bertanggung Jawab

Sabtu, 21 Maret 2026 – 22:30 WIB
Koni DIY Minta Penabrak Aldi Mahendra Bertanggung Jawab - JPNN.com Jogja
Pebalap asal Jogja Aldi Mahendra. Foto: IG/@aldihendra_57

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pebalap muda asal Yogyakarta Aldi Mahendra menjadi korban kecelakaan di Perempatan Pingit, Jetis, Kota Yogyakarta pada Rabu (18/3).

Berdasarkan kronologi kejadian, Aldi diketahui tengah bersepeda dari arah barat lalu berbelok ke utara.

Kemudian, sebuah mobil menyalip Aldi lalu merem mendadak hingga korban menabrak bagian belakang mobil yang belum teridentifikasi. 

Akibat peristiwa itu, Aldi mengalami luka di jari tangan kirinya dan sempat berobat di Rumah Sakit Panti Rapih.

Wakil Ketua Umum I Koni DIY Rumpis Agus Sudarko berharap luka yang dialami Aldi tidak menganggu aktivitasnya sebagai pebalap.

Selain itu, ia menyatakan pihaknya bersedia memberikan pendampingan hukum apabila memang diperlukan. 

"Bagi si penabrak itu segera bertanggung jawab dan mungkin bila memerlukan bantuan hukum segera kami siap," katanya.

Rumpis menekankan agar para atlet yang berlatih endurance di jalan raya untuk tetap berhati-hati.

Pebalap muda asal Jogja Aldi Mahendra menjadi korban tabrak lari saat sedang bersepeda. Koni DIY siap memberi bantuan hukum.
