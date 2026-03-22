Lebaran Pertama, Kecelakaan di Bantul Merenggut 1 Nyawa

jogja.jpnn.com - BANTUL - Sebuah mobil mengalami kecelakaan di Jalan Bugisan, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu (21/3).

Mobil Daihatsu Terios tersebut diketahui membawa tujuh orang penumpang.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan satu orang menumpang berinisial HH (69) meninggal dunia karena cedera berat di kepala dan patah tulang kaki kiri.

Sementara itu, penumpang lainnya mengalami luka-luka, termasuk sang pengemudi yang mengalami luka lecet di kepala.

Kronologi kejadian bermula saat mobil pelat B 2058 FVI tersebut melaju dari arah selatan menuju utara.

"Sesampainya di TKP karena tidak dapat menguasai laju kendaraan sehingga oleng ke kiri hingga membentur pagar," katanya.

Kemudian, mobil terperosok hingga ke area persawahan.

"Diduga kurang hati-hatinya pengemudi Daihtasu Terios karena tidak fokus ke arah depan," ujarnya.