Gudang Terbakar Saat Ditinggal Salat Id, Satu Meninggal Dunia

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah rumah warga di Karangsewu, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo kebakaran pada Sabtu (21/3).

Musibah kebakaran tersebut mengakibatkan R (59) meninggal dunia.

Kasi Humas Polres Kulon Progo Iptu Sarjoko mengatakan peristiwa itu bermula saat anak korban berpamitan untuk melaksanakan salat Idulfitri di masjid.

Sedangkan korban berada di rumah karena dalam kondisi sakit.

"Setelah anak korban pulang dari salat Id mendapati ada kepulan asap di belakang rumah," ujarnya.

Setelah dicek langsung ternyata kepulan asap berasal dari bangunan semi permanen yang digunakan sebagai gudang tani.

"Warga berusaha memadamkan api dengan menggunakan air, setelah api padam ternyata korban berada di gudang dalam kondisi terbakar," katanya.

Jenazah korban lalu dievakuasi dari lokasi kebakaran tersebut. (mcr25/jpnn)