Gudang Terbakar Saat Ditinggal Salat Id, Satu Meninggal Dunia

JPNN.com

Senin, 23 Maret 2026 – 08:58 WIB
Lokasi kebakaran gudang di belakang rumah di Galur, Kulon Progo pada Sabtu (21/3). Foto: Polres Kulon Progo

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah rumah warga di Karangsewu, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo kebakaran pada Sabtu (21/3).

Musibah kebakaran tersebut mengakibatkan R (59) meninggal dunia.

Kasi Humas Polres Kulon Progo Iptu Sarjoko mengatakan peristiwa itu bermula saat anak korban berpamitan untuk melaksanakan salat Idulfitri di masjid. 

Sedangkan korban berada di rumah karena dalam kondisi sakit.

"Setelah anak korban pulang dari salat Id mendapati ada kepulan asap di belakang rumah," ujarnya. 

Setelah dicek langsung ternyata kepulan asap berasal dari bangunan semi permanen yang digunakan sebagai gudang tani.

"Warga berusaha memadamkan api dengan menggunakan air, setelah api padam ternyata korban berada di  gudang dalam kondisi terbakar," katanya. 

Jenazah korban lalu dievakuasi dari lokasi kebakaran tersebut. (mcr25/jpnn)

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   kulon progo kebakaran kebakaran gudang korban kebakaran kebakaran jogja kebakaran kulon progo kebakaran gudang di kulon Progo

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU