JPNN.com

Mobil Terperosok ke Sawah di Gunungkidul, Diduga Sopir Mengantuk

Senin, 23 Maret 2026 – 09:15 WIB
Petugas mengamankan lokasi mobil terperosok di Tepus, Gunungkidul pada Jumat (20/3). Foto: Humas Polres Gunungkidul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah mobil terperosok ke sawah di Dusun Ngampel, Kelurahan Giripanggung, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul pada Jumat (20/3).

Kecelakaan tunggal itu menimpa mobil Nissan March yang dikemudikan oleh Daya Nur Ma'arif.

Kapolsek Tepus Suryanto mengatakan sopir berusia 27 tahun selamat dari insiden tersebut.

Baca Juga:

Kendaraan awalnya melaju dari Yogyakarta menuju Ngampel, Giripanggung.

"Sesampainya di TKP dengan kondisi pengemudi mengantuk sehingga kehilangan kendali kendaraannya," kata kapolsek.

Kendaraan plat B 2998 NBB itu lantas terperosok ke dalam sawah.

Baca Juga:

"Sawah dengan kedalaman kurang lebih sekitar lima meter," ujarnya. 

Mobil mengalami kerusakan cukup berat dan diperkirakan kerugiannya mencapai Rp 10 juta. (mcr25/jpnn)

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   gunungkidul kecelakaan tunggal tepus mengantuk kecelakaan jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU