Mobil Terperosok ke Sawah di Gunungkidul, Diduga Sopir Mengantuk
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah mobil terperosok ke sawah di Dusun Ngampel, Kelurahan Giripanggung, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul pada Jumat (20/3).
Kecelakaan tunggal itu menimpa mobil Nissan March yang dikemudikan oleh Daya Nur Ma'arif.
Kapolsek Tepus Suryanto mengatakan sopir berusia 27 tahun selamat dari insiden tersebut.
Kendaraan awalnya melaju dari Yogyakarta menuju Ngampel, Giripanggung.
"Sesampainya di TKP dengan kondisi pengemudi mengantuk sehingga kehilangan kendali kendaraannya," kata kapolsek.
Kendaraan plat B 2998 NBB itu lantas terperosok ke dalam sawah.
"Sawah dengan kedalaman kurang lebih sekitar lima meter," ujarnya.
Mobil mengalami kerusakan cukup berat dan diperkirakan kerugiannya mencapai Rp 10 juta. (mcr25/jpnn)
Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah
