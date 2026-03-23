Terulang Kembali, 4 Wisatawan Terseret Ombak Pantai Parangtritis

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Peristiwa wisatawan terseret ombak di Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul kembali terjadi saat momen liburan.

Dua wisatawan berinisial H (12) dan F (12) warga Kabupaten Bantul terseret ombak saat bermain air sekitar pukul 15.45 WIB.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan kedua korban bermain air di rip current yang menjadi area berbahaya.

"Korban yang terlalu asyik bermain air mengakibatkan terseret arus ke tengah dan tenggelam," ujarnya.

Petugas SAR Parangtritis yang berada di sekitar lokasi langsung bergegas memberikan pertolongan.

Berkat kesigapan petugas SAR kedua anak tersebut dapat ditolong dengan selamat.

Selang beberapa waktu, dua wisatawan lainnya terseret ombak di kawasan pantai selatan itu.

Wisatawan belasan tahun asal Jawa Barat tersebut terseret ombak saat bermain air.