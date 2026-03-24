Wisatawan Terus Berdatangan ke Jogja, Mencapai Puncak Saat H+1

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Transportasi kereta api tetap kokoh menjadi primadona masyarakat dalam momen mudik Lebaran 2026. PT KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat lonjakan signifikan dengan volume penumpang tertinggi yang terjadi pada H+1 Lebaran.

Berdasarkan data hingga Minggu (22/3), tercatat 61.554 penumpang melakukan perjalanan, baik tiba maupun berangkat, melalui wilayah Daop 6.

Angka ini menjadi rekor tertinggi sepanjang 12 hari pelaksanaan masa angkutan Lebaran 2026.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan bahwa fenomena ini menarik karena menunjukkan dua tren sekaligus, yaitu arus silaturahmi yang masih berjalan dan dimulainya periode liburan.

"Ini menunjukkan selain penumpang yang pulang untuk bersilaturahmi ke Jogja, Solo, dan sekitarnya, juga menandakan masa libur wisata untuk menghabiskan sisa cuti bersama baru saja dimulai," ujar Feni.

Hingga Minggu (22/3), terdapat tiga stasiun utama yang mendominasi volume penumpang, baik untuk kedatangan maupun keberangkatan.

Di Stasiun Yogyakarta ada 12.127 kedatangan, Stasiun Solobalapan 7.864, dan Stasiun Lempuyangan 4.960 kedatangan penumpang.

Meski volume kedatangan masih tinggi, tren arus balik di wilayah Daop 6 sudah mulai terasa sejak Senin (23/3).