Ribuan Pengunjung Memadati Tebing Breksi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Memasuki hari ketiga libur Lebaran 2026, sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Sleman mulai menunjukkan tren positif. Salah satu yang menjadi primadona adalah Tebing Breksi, yang mencatatkan lonjakan kunjungan wisatawan secara signifikan dibandingkan hari-hari biasa.

Tebing Breksi merupakan destinasi wisata unik di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Sleman, yang dahulunya adalah lokasi penambangan batu alam.

Area ini kini bertransformasi menjadi taman tebing purba dengan ukiran-ukiran seni raksasa pada dinding batu kapurnya yang megah.

Dari puncak tebing, pengunjung dapat menikmati pemandangan kota Yogyakarta, Candi Prambanan, bahkan Gunung Merapi secara leluasa, menjadikannya salah satu titik terbaik untuk menikmati matahari terbenam di wilayah Yogyakarta.

Pengelola Tebing Breksi Kholik Widiyanto mengungkapkan bahwa dalam satu hari kunjungan wisatawan kini menembus angka 2.000-an orang. Menariknya, mayoritas pengunjung berasal dari wilayah barat.

"Kunjungan sudah mulai banyak. Didominasi plat luar kota, paling banyak dari arah barat," ujar Kholik pada Senin (23/3).

Peningkatan arus wisatawan ini terpantau sudah mulai terasa sejak tanggal 19 Maret dan diprediksi akan terus berlangsung hingga puncak liburan pada 24 Maret 2026.

Kholik menambahkan bahwa animo tahun ini relatif stabil dan tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan periode Lebaran tahun sebelumnya.