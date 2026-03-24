Gunungkidul Dipadati Wisatawan saat Libur Lebaran

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kunjungan wisatawan ke objek wisata di Kabupaten Gunungkidul cukup menggeliat saat libur Lebaran.

Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul sendiri menargetkan 93 ribu kunjungan selama momen libur panjang Lebaran 2026.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Gunungkidul Yohanes Nanang Putranto mengatakan bahwa lonjakan wisatawan mulai terasa sejak 20 Maret 2026.

"Mulai Jumat data kunjungan sebanyak 11 ribu wisatawan. Kemudian, Sabtu sebanyak 25 ribuan," katanya, Senin (23/3).

Kenaikan signifikan volume wisatawan ke Gunungkidul terjadi pada Minggu kemarin yang mencapai 52 ribu orang.

"Masih seperti tahun-tahun sebelumnya, destinasi yang banyak dikunjungi adalah kawasan pantai selatan Gunungkidul," ujarnya.

Nanang mengatakan perkiraan gelombang kunjungan wisatawan bakal berlangsung hingga akhir masa cuti bersama Idulfitri 1447 Hijriah.

Kapolres Gunungkidul AKBP Damus Asa memastikan kelancaran arus balik wisatawan di wilayah hukumnya.