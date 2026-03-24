Geliat Penumpang di YIA Saat Lebaran 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Arus balik di Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulon Progo mulai ramai. Puncak lonjakan penumpang terjadi pada Senin, 23 Maret 2026.

Data dari pihak YIA mencatat sebanyak 16.794 penumpang meninggalkan Yogyakarta melalui bandara tersebut.

Total trafik penumpang domestik per 13-23 Maret 2026 sebanyak 139.963 orang.

"Secara keseluruhan trafik 2026 dibandingkan dengan 2025 terjadi peningkatan. Untuk pesawat 6,7 persen dan penumpang 6,5 persen per 23 Maret," kata General Manager YIA Ruly Artha pada Selasa (24/3).

Menurutnya, kenaikan penumpang dipicu oleh beberapa faktor, yaitu penerbangan domestik tinggi minat masyarakat, perayaan Idulfitri dan harga tiket yang turun.

"Ekonomi yang dicanangkan pemerintah turut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan trafik penerbangan," ujarnya.

Hari ini pihaknya juga memprediksi trafik cukup tinggi sebanyak 7 ribu penumpang datang dan 8 ribu penumpang berangkat.

Adapun rute penerbangan tujuan paling ramai, yaitu Bandar Udara Soekarno-Hatta, Banten, Bandar Udara Sepinggan, Balikpapan, Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar dan Bandar Udara Ngurah Rai, Denpasar. (mcr25/jpnn)