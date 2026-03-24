Pemudik Mulai Meninggalkan Jogja, Jalan Solo Menuju Tol Purwomartani Padat Merayap

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Arus balik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Gerbang Tol (GT) Purwomartani mulai ramai. Hari ini kepadatan terjadi di Jalan Jogja-Solo menuju Tol Purwomartani.

Pantauan di lapangan sekitar pukul 14.30 WIB, kepadatan arus lalu lintas sudah terjadi dari arah Yogyakarta menuju Klaten, tepatnya di timur Jembatan Sorogenen.

Personel kepolisian tampak bersiaga di sejumlah titik untuk mengurai kepadatan di jalan raya menuju Tol Purwomartani tersebut.

Direktur Lalu Lintas Polda DIY Kombes Pol Arie Prasetya Syafa'at mengatakan bahwa Tol fungsional Purwomartani hari ini dibuka lebih lama karena tingginya volume kendaraan.

Pada Senin (23/3) kemarin GT Purwomartani yang semula dibuka hanya sampai pukul 18.00 WIB diperpanjang hingga pukul 20.00 WIB.

Lebih lanjut, untuk mencegah kecelakaan lalu lintas di tengah padatnya arus balik di GT Purwomartani, ia mengimbau pengguna jalan untuk tetap mengutamakan keselamatan.

"Selalu utamakan keselamatan, bukan kecepatan dalam berkendara," katanya.

Masyarakat dengan tujuan jarak jauh juga diminta lebih mengutamakan keselamatan dengan mematuhi peraturan lalu lintas.