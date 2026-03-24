JPNN.com

Pemudik Mulai Meninggalkan Jogja, Jalan Solo Menuju Tol Purwomartani Padat Merayap

Selasa, 24 Maret 2026 – 23:00 WIB
Kendaraan menuju Gerbang Tol Purwomartani siang ini, Selasa (24/3). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Arus balik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Gerbang Tol (GT) Purwomartani mulai ramai. Hari ini kepadatan terjadi di Jalan Jogja-Solo menuju Tol Purwomartani.

Pantauan di lapangan sekitar pukul 14.30 WIB, kepadatan arus lalu lintas sudah terjadi dari arah Yogyakarta menuju Klaten, tepatnya di timur Jembatan Sorogenen.

Personel kepolisian tampak bersiaga di sejumlah titik untuk mengurai kepadatan di jalan raya menuju Tol Purwomartani tersebut.

Direktur Lalu Lintas Polda DIY Kombes Pol Arie Prasetya Syafa'at mengatakan bahwa Tol fungsional Purwomartani hari ini dibuka lebih lama karena tingginya volume kendaraan.

Pada Senin (23/3) kemarin GT Purwomartani yang semula dibuka hanya sampai pukul 18.00 WIB diperpanjang hingga pukul 20.00 WIB.

Lebih lanjut, untuk mencegah kecelakaan lalu lintas di tengah padatnya arus balik di GT Purwomartani, ia mengimbau pengguna jalan untuk tetap mengutamakan keselamatan.

"Selalu utamakan keselamatan, bukan kecepatan dalam berkendara," katanya.

Masyarakat dengan tujuan jarak jauh juga diminta lebih mengutamakan keselamatan dengan mematuhi peraturan lalu lintas.

Jalan Solo-Jogja menuju Tol Purwomartani terpantau ramai pada siang hingga sore hari ini. Pemudik dan wisatawan mulai meninggalkan Jogja.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   ditlantas Polda DIY arus balik tol Purwomartani jalan Solo-Jogja mudik jogja lebaran 2026

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU