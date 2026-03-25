Libur Lebaran 2026, Kunjungan Wisatawan ke Tamansari Yogyakarta Menurun

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tren kunjungan wisatawan ke Tamansari di Kota Yogyakarta mengalami penurunan pada momen libur Lebaran tahun ini. Penurunan wisatawan ke cagar budaya itu disebabkan beberapa faktor.

Supervisor Tamansari Ridwan Syam mengatakan bahwa kunjungan wisatawan pada H+3 Lebaran berkisar 300-400 pengunjung.

Pria yang akrab disapa Iwan itu menyebut bahwa momen pada Lebaran tahun lalu jumlah pengunjung bisa mencapai ribuan orang per hari.

"Mungkin karena libur Nataru dan para keluarga tengah mempersiapkan anaknya masuk sekolah tahun ajaran baru," katanya, Selasa (24/3).

Ia memperkirakan masa libur Natal dan tahun baru kemarin telah dimaksimalkan masyarakat untuk berwisata sehingga libur Lebaran banyak yang menahan diri.

Penurunan wisatawan menurut Iwan juga bisa dilihat dari tingkat okupansi hotel di Jogja yang menurun saat libur Lebaran.

"Dibandingkan libur Naratu kemarin, kami pukul 07.30 WIB pengunjung sudah antre panjang sampai parkiran. Saat ini pukul 08.00 WIB belum ada antrean," ujar Iwan.

Ia juga tidak menampik bahwa perekonomian yang lesu menjadi salah satu faktor menurunkan kunjungan wisatawan. (mcr25/jpnn)