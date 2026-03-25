Balita di Sleman Tertemper Kereta Api, Begini Penjelasan Polisi
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang balita tertemper kereta api di Dusun Dogongan Kringinan, Kelurahan Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Bantul pada Rabu (25/3). Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 08.00 WIB.
Korban diketahui merupakan warga sekitar yang melintasi rel.
Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan korban tertemper KA rute Gambir-Malang.
"Korban sebelumnya bermain di sekitar rumah yang berada dekat dengan jalur rel kereta api," katanya.
Polisi saat ini masih meminta keterangan dari saksi-saksi di sekitar lokasi kejadian.
"Korban dibawa ke RS Bhayangkara untuk penanganan lebih lanjut serta proses visum," ujarnya.
Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih menyayangkan kejadian warga tertemper kereta api tersebut.
"KAI Daop 6 Yogyakarta sangat menyayangkan kejadian ini dan diharapkan tidak terjadi di kemudian hari," ujar Feni.
