Polisi Terapkan Skema One Way di Kawasan Pantai Parangtritis

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kondisi lalu lintas pada H+4 Lebaran di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta terpantau masih cukup ramai. Hal tersebut diungkapkan Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Hariyanto saat terjun langsung memantau arus lalu lintas.

Ia mengungkapkan bahwa adanya peningkatan volume kendaraan, terutama menuju kawasan wisata.

"Hasil pantauan arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Bantul termonitor ruas jalan utama hingga persimpangan mengalami peningkatan jumlah volume kendaraan," katanya, Rabu (24/3).

Baca Juga: Begini Cara Aman Mengolah Sisa Masakan Bersantan Saat Lebaran

Kendati demikian, ia memastikan kondisi lalu lintas dalam keadaan lancar tanpa adanya perlambatan arus.

Untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, pihaknya memberlakukan skema one way di kawasan Pantai Parangtritis.

Tujuan penerapan skema one way untuk mencegah kemacetan panjang di area TPR Pantai Parangtritis atau Jalan Parangtritis.

Baca Juga: 2 Gelombang Puncak Arus Balik Lebaran 2026 di DIY

Nantinya pengunjung yang akan keluar dari pantai bakal diarahkan menuju Jalan Samas.

Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul sendiri mulai ramai didatangi sejak Jumat (20/3).