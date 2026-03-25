Polisi Terapkan Skema One Way di Kawasan Pantai Parangtritis

JPNN.com

Rabu, 25 Maret 2026 – 15:00 WIB
Polisi memantau arus lalu lintas di Kabupaten Bantul pada Rabu (24/3). Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kondisi lalu lintas pada H+4 Lebaran di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta terpantau masih cukup ramai. Hal tersebut diungkapkan Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Hariyanto saat terjun langsung memantau arus lalu lintas.

Ia mengungkapkan bahwa adanya peningkatan volume kendaraan, terutama menuju kawasan wisata.

"Hasil pantauan arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Bantul termonitor ruas jalan utama hingga persimpangan mengalami peningkatan jumlah volume kendaraan," katanya, Rabu (24/3).

Kendati demikian, ia memastikan kondisi lalu lintas dalam keadaan lancar tanpa adanya perlambatan arus.

Untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, pihaknya memberlakukan skema one way di kawasan Pantai Parangtritis.

Tujuan penerapan skema one way untuk mencegah kemacetan panjang di area TPR Pantai Parangtritis atau Jalan Parangtritis.

Nantinya pengunjung yang akan keluar dari pantai bakal diarahkan menuju Jalan Samas.

Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul sendiri mulai ramai didatangi sejak Jumat (20/3).

Kepadatan arus lalu lintas masih terasa di sejumlah ruas jalan Kabupaten Bantul, terutarama yang mengarah ke Pantai Parangtritis.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   polres bantul pantai Parangtritis bantul arus lalu lintas AKBP Bayu Puji Hariyanto lebaran 2026 wisata jogja wisata Bantul

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU