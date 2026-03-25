Volume Sampah Naik 7 Persen Selama Libur Lebaran 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Timbulan sampah di Kota Yogyakarta saat libur Lebaran 2026 naik sekitar 7 persen. Kenaikan tersebut mulai terasa sejak H+2 Idulfitri.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Rajwan Taufiq mengatakan timbulan sampah pada H-1 hingga H+1 masih stabil seperti hari biasa.

Rajwan menyebut kenaikan sampah sebesar 7 persen tersebut setara 20 ton.

"Kenaikan timbulan sampah ini lebih sedikit dari timbulan sampah dalam kurun waktu yang sama tahun lalu," katanya, Rabu (25/3).

Meski ada sedikit penambahan timbulan, Rajwan mengatakan hal tersebut tidak mempengaruhi penanganan sampah di depo.

Menurutnya, hal ini dikarenakan sampah organik dan sisa makanan yang langsung diambil oleh offtaker di masing-masing titik kumpul.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, pemudik dan wisatawan yang telah menerapkan lima langkah Mas Jos," ujarnya.

Selain itu, untuk menekankan volume sampah di Kota Yogyakarta, Pemerintah Daerah juga sudah menerbitkan surat edaran terkait upaya pengendalian sampah.