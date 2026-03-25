Volume Kendaraan di GT Purwomartani Diprediksi Tetap Padat

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Arus balik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Gerbang Tol (GT) Purwomartani terpantau masih padat pada Rabu (25/3). Meski menunjukkan sedikit penurunan dibanding hari sebelumnya, volume kendaraan yang masuk ke tol fungsional tersebut diprediksi tetap tinggi sepanjang hari ini.



"Agak tinggi meskipun tidak seperti kemarin," kata Direktur Lalu Lintas Polda DIY Kombes Pol Arie Prasetya Syafa'at.

Data Back Office Smart Province DIY menunjukkan kendaraan masuk GT Purwomartani pada Selasa (24/3) pukul 06.00-22.00 WIB mencapai 19.570.

Sedangkan data terkini hingga pukul 12.00 WIB terhitung sebanyak 5.743 kendaraan masuk tol fungsional tersebut.

Melihat tingginya volume kendaraan, pengelola tol dan kepolisian memutuskan memperpanjang jam operasional GT Purwomartani hingga pukul 22.00 WIB.

Perpanjangan waktu operasional tersebut diberlakukan sejak Rabu (24/3) kemarin.

"GT Purwomartani dibuka sampai dengan 29 Maret dibuka hingga pukul 22.00 WIB," katanya.

Sebelumnya, GT Purwomartani hanya dibuka hingga pukul 18.00 WIB. Kemudian sempat diperpanjang hingga pukul 20.00 WIB. (mcr25/jpnn)