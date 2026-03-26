Polisi di Jogja Meninggal Saat Bertugas Mengatur Lalu Lintas Lebaran 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kabar duka menyelimuti instansi Polri. Kanitlantas Polsek Gedongtengen, Polresta Yogyakarta Iptu Nur Alim meninggal dunia saat bertugas mengatur lalu lintas Lebaran 2026.

Almahrum diduga kelelahan saat menjalankan tugasnya mengamankan arus lalu lintas di Pos Pengamanan (pospam) Tugu.

Diketahui bahwa Iptu Nur Alim dalam Operasi Ketupat Progo 2026 menjabat sebagai Kepala Pos Pengamanan (kapospam).

Tugas yang diembannya tersebut mengharuskan ia terlibat langsung di lapangan.

PS Kasihumas Polresta Yogyakarta Ipda Anton Budi Susilo mengatakan bahwa rekannya meninggal siang ini setelah sempat pingsan.

"Diduga karena kelelahan saat betugas mengamankan libur Lebaran," kata Ipda Anton, Rabu (25/3).

Iptu Nur Alim diketahui memimpin pengamanan di kawasan Tugu Pal Putih sejak operasi dilaksanakan.

"Benar meninggal siang ini," kata Ipda Anton.