Beragam Kecelakaan Laut Selama Lebaran: Terseret Ombak Hingga Tersengat Ubur-Ubur

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Libur Lebaran 2026 di kawasan pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diwarnai dengan sejumlah aksi penyelamatan dramatis. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY mencatat sedikitnya enam wisatawan berhasil diselamatkan dari ancaman rip current atau arus balik di beberapa titik rawan sepanjang pantai selatan.

Kepala Satpol PP DIY Bagas Senoadji mengungkapkan bahwa keberhasilan evakuasi ini tersebar di dua kabupaten utama.

Di kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok, Kabupaten Bantul, petugas berhasil menyelamatkan empat orang yang terseret arus.

Sedangkan di Pantai Drini, Kabupaten Gunungkidul, dua wisatawan lainnya juga berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.

"Di Pantai Parangtritis dan Depok ada empat orang terselamatkan, kemudian di Pantai Drini dua orang terselamatkan," ujar Bagas saat dihubungi di Yogyakarta, Rabu (25/3/2026).

Selain ancaman arus laut, tim medis di lapangan juga disibukkan dengan laporan serangan biota laut.

Di Pantai Parangtritis, seorang wisatawan dilaporkan tersengat ubur-ubur, sementara di Pantai Kukup seorang pengunjung harus mendapatkan perawatan setelah terkena bulu babi.

Di Pantai Wedi Ombo, petugas juga menangani satu wisatawan yang mengalami luka-luka akibat terbentur karang saat bermain air.