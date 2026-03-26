JPNN.com

Beragam Kecelakaan Laut Selama Lebaran: Terseret Ombak Hingga Tersengat Ubur-Ubur

Kamis, 26 Maret 2026 – 08:06 WIB
Ilustrasi wisatawan terseret ombak pantai. Grafis: Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.COM

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Libur Lebaran 2026 di kawasan pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diwarnai dengan sejumlah aksi penyelamatan dramatis. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY mencatat sedikitnya enam wisatawan berhasil diselamatkan dari ancaman rip current atau arus balik di beberapa titik rawan sepanjang pantai selatan.

Kepala Satpol PP DIY Bagas Senoadji mengungkapkan bahwa keberhasilan evakuasi ini tersebar di dua kabupaten utama.

Di kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok, Kabupaten Bantul, petugas berhasil menyelamatkan empat orang yang terseret arus.

Baca Juga:

Sedangkan di Pantai Drini, Kabupaten Gunungkidul, dua wisatawan lainnya juga berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.

"Di Pantai Parangtritis dan Depok ada empat orang terselamatkan, kemudian di Pantai Drini dua orang terselamatkan," ujar Bagas saat dihubungi di Yogyakarta, Rabu (25/3/2026).

Selain ancaman arus laut, tim medis di lapangan juga disibukkan dengan laporan serangan biota laut.

Baca Juga:

Di Pantai Parangtritis, seorang wisatawan dilaporkan tersengat ubur-ubur, sementara di Pantai Kukup seorang pengunjung harus mendapatkan perawatan setelah terkena bulu babi.

Di Pantai Wedi Ombo, petugas juga menangani satu wisatawan yang mengalami luka-luka akibat terbentur karang saat bermain air.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   kecelakaan laut terseret ombak tersengat ubur-ubur pantai selatan pantai Parangtritis pantai drini lebaran 2026

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU