Daftar Harga Barang Kebutuhan Pokok Seusai Lebaran

jogja.jpnn.com, BANTUL - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Bantul memastikan harga berbagai komoditas bahan pokok di wilayahnya tetap stabil seusai perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Berdasarkan pantauan di lapangan, tidak ditemukan lonjakan harga yang mencolok maupun indikasi penimbunan barang.

Kepala DKUKMPP Bantul Prapta Nugraha mengatakan harga kebutuhan mendasar seperti beras dan telur masih berada dalam koridor normal meski sempat terjadi peningkatan permintaan selama masa libur lebaran.

"Secara umum, harga bahan pokok seperti telur dan beras setelah Lebaran masih dalam kondisi normal, tidak ada kenaikan yang mencolok," ujar Prapta di Bantul, Rabu (25/3).

Berdasarkan hasil monitoring tim dinas di sejumlah pasar tradisional, berikut adalah perincian harga rata-rata bahan pokok saat ini:

Beras Premium: Rp 14.000 per kilogram

Beras Medium: Rp 13.000 per kilogram

Beras SPHP (Bulog): Rp 12.500 per kilogram

Telur Ayam: Rp 28.700 per kilogram

Gula Pasir: Rp 17.000 per kilogram

Minyakita: Rp 15.700 per liter

Prapta menjelaskan bahwa kelancaran distribusi pangan menjadi faktor utama terjaganya stabilitas harga di Bantul. Selain itu, petugas pengawas lapangan tidak menemukan adanya praktik penimbunan barang oleh para pedagang untuk kepentingan spekulasi harga.

Menurutnya, para pedagang di pasar rakyat hanya menyimpan stok dalam batas wajar untuk memenuhi kebutuhan usaha harian.

Menimbun bahan pokok seperti beras dinilai sangat berisiko bagi pedagang karena faktor daya tahan barang dan fluktuasi pasar yang tidak menguntungkan.

"Dari hasil pengawasan, tidak ditemukan praktik penimbunan. Bahan pokok yang ada itu memang stok untuk kebutuhan usaha, bukan disimpan untuk spekulasi harga," jelasnya.