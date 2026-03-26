Target Okupansi Hotel di Jogja Meleset, Ini Sebabnya

JPNN.com

Kamis, 26 Maret 2026 – 22:39 WIB
Ilustrasi - Okupansi hotel di Jogja. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Industri perhotelan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah mengalami fase sulit saat libur Lebaran tahun ini.

Banyak hotel di DIY yang mengeluhkan penurunan okupansi.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddy Pranowo Eryono mengatakan target okupansi yang dicanangkan tidak dapat terealisasi.

Baca Juga:

"Secara umum target 85 persen belum tercapai," katanya, Kamis (26/3).

Menurut Deddy, penurunan okupansi saat libur Lebaran di luar ekspektasi mereka karena beberapa hal yang tidak terprediksi.

"Okupansi libur Lebaran kali ini belum bisa lebih baik dari tahun lalu. Cenderung turun kurang lebih 10 persen," katanya.

Baca Juga:

Pihaknya mencatat okupansi periode 16-25 Maret 2026 rata-rata berada di angka 40-65 persen.

Sedangkan okupansi tertinggi terjadi pada 20-23 Maret 2026 yang mencapai 75 persen.

PHRI DIY mencatat penurunan okupansi saat libur Lebaran tahun ini. Daya beli masyarakat diduga menjadi salah satu penyebabnya.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   hotel jogja okupansi phri diy daya beli masyarakat okupansi hotel hotel okupansi hotel jogja

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU