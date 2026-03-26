Volume Kendaraan ke GT Purwomartani Mulai Melandai

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Perpanjangan waktu operasional Gerbang Tol (GT) Purwomartani yang dibuka fungsional saat arus Lebaran 2026 diklaim bisa mengurangi kepadatan arus lalu lintas di jalan arteri.

Mengacu pada data dari Back Office Smart Province DIY, volume kendaraan tertinggi terjadi pada Selasa, 24 Maret 2026.

Hasil perhitungan pada 24 Maret 2026 menunjukkan 19.570 kendaraan masuk ke tol yang berada di Kalasan, Sleman tersebut.

Setelah itu, volume kendaraan mulai menurun hingga hari ini.

Direktur Lalu Lintas Polda DIY Kombes Pol Arie Prasetya Syafa'at mengatakan penurunan mencapai 23,8 persen atau 4.625 kendaraan.

"Perpanjangan waktu buka di GT Purwomartani sangat membantu mengurai kepadatan pada ruas jalan arteri, terutama ke arah Klaten yang terlihat dari hasil counting," katanya, Kamis (26/3).

Menurutnya, kendaraan yang masuk GT Purwomartani lebih tinggi dibandingkan yang masuk GT Prambanan.

Lebih lanjut, pihaknya memprediksi akan terjadi peningkatan volume kendaraan masuk GT Purwomartani pada 28 Maret 2026.