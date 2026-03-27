Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Jumat 27 Maret 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di lima kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Jumat 27 Maret 2026. Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan pada siang hari.
Pada pagi, sore dan malam hari cuaca di Jogja akan berawan. Bagi Anda yang ingin beraktivitas, disarankan membawa payung dan jas hujan.
Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Jumat 27 Maret 2026:
Kota Yogyakarta (Gondomanan)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Berawan
Malam: Berawan
Kabupaten Sleman (Mlati)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Berawan
Malam: Berawan
Kabupaten Bantul (Ringinharjo)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Berawan
Malam: Berawan
Kabupaten Kulon Progo (Wates)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan petir
Sore: Berawan
Malam: Berawan
Kabupaten Gunungkidul (Wonosari)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Berawan
Malam: Berawan
Berikut ini prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan yang dirilis oleh BMKG pada hari ini, Jumat 27 Maret 2026.
