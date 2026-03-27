Pasar Tradisional Jogja Kebanjiran Pengunjung Saat Libur Lebaran

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pasar Beringharjo di Kota Yogyakarta masih menjadi magnet wisatawan untuk berbelanja saat libur Lebaran kali ini.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Veronica Ambar Ismuwardani mengatakan peningkatan mulai terasa mendekati Idulfitri 1447 Hijriah.

Menurutnya, pada 21 Maret 2026 tercatat sekitar 6.000–7.000 pengunjung di Pasar Beringharjo.

Puncak lonjakan kunjungan terjadi pada 23 Maret 2026 dengan total 17.248 orang yang berkunjung ke pasar tradisional itu.

“Kami berharap sampai akhir pekan ini wisatawan tetap ramai. Yogyakarta ini kan dikenal dengan everyday is holiday. Jadi, setiap hari selalu ada aktivitas wisata,” ujarnya.

Ambar menyebut angka pengunjung saat ini masih stabil di antara 15.000-17.000 orang per hari.

"Memang sedikit lebih rendah dibandingkan puncak libur Tahun Baru yang mencapai lebih dari 21.000, tetapi tetap sangat tinggi,” katanya.

Peningkatan kunjungan ternyata juga terjadi di Pasar Kranggan yang mencatatkan 9.478 pengunjung dan Pasar Ngasem mencapai 8.222 pengunjung. (mcr25/jpnn)