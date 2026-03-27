Update Pembangunan Gedung DPRD DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pembangunan gedung DPRD DIY di Jalan Kenari terus berjalan sesuai target. Gedung baru anggota dewan itu ditargetkan bisa segera ditempati tahun ini.

Sekretaris DPRD DIY Yudi Ismono mengatakan bahwa rencana serah terima gedung direncanakan pada 6 Desember 2026.

Menurut Yudi, progres pembangunan gedung DPRD DIY telah mencapai 61 persen.

Baca Juga: Pemkab Bantul dan DPRD Sepakat Membahas 3 Raperda Baru

"Kami berharap gedung baru ini akan memberikan nuansa, atmosfer dan motivasi kerja yang bagus bagi kami yang ada di sekwan dan bapak ibu di DPRD," katanya, Kamis (26/3).

Saat ini material bangunan seluruhnya telah berada di lokasi dan tinggal menunggu satu per satu dijalankan.

Beberapa pekerjaan yang masih digarap, yaitu area pedestrian hingga pengejaran interior yang cukup detail.

"Yang jelas nanti lingkungan tertata asri dan ada karakter terbuka gedung itu untuk masyarakat," katanya.

Yudi berharap megahnya gedung ini akan selaras dengan kinerja anggota dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat DIY.