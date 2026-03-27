2 Objek Wisata Terfavorit di Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kawasan lereng Gunung Merapi kembali membuktikan daya tariknya sebagai magnet utama bagi wisatawan. Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman mencatat bahwa destinasi wisata di kawasan tersebut, khususnya Kaliadem, menjadi pilihan nomor satu bagi para pelancong selama masa libur Lebaran 2026.

Berdasarkan data sementara yang dihimpun hingga Selasa (24/3), tercatat ada sebanyak 188.198 pergerakan wisatawan yang masuk ke wilayah Sleman.

Dari total angka tersebut, kawasan Kaliadem yang menawarkan pengalaman Lava Tour dan kunjungan ke Bunker Kaliadem mendominasi dengan tingkat kunjungan mencapai 32,89 persen.

“Destinasi wisata Kaliadem di lereng Merapi masih menjadi destinasi favorit," kata Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Sleman Kus Endarto pada Kamis (26/3).

Dia mengungkapkan bahwa persaingan antardestinasi di Sleman cukup ketat.

Di posisi kedua, wisata sejarah dan budaya yang dikelola oleh InJourney Destination Management (PT TWC), yakni Candi Prambanan dan Keraton Ratu Boko, menempel tipis dengan angka kunjungan 31,80 persen.

Sedangkan kawasan wisata alam Kaliurang menempati urutan ketiga dengan kontribusi sebesar 23,37 persen.

Kus Endarto menjelaskan bahwa puncak keramaian wisatawan di Kabupaten Sleman terjadi pada Senin, 23 Maret 2026.