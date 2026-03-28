Pemda DIY Gelar Silaturahmi Idulfitri, Simak Aturannya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan menggelar open house dalam rangka silaturahmi Idulfitri pada Senin (30/3). Ajang silaturahmi ini terbuka untuk masyarakat umum.

Acara ini akan menghadirkan 70 gerobak angkringan di Kompleks Kepatihan.

Asisten Setda DIY Bidang Administrasi Umum Srie Nurkyatsiwi mengatakan puluhan gerobak angkringan di acara silaturahmi tersebut sebagai konsep ekonomi kerakyatan yang diusung dalam Puncak Peringatan Hari Jadi ke-271 DIY.

"Kami ingin momentum silaturahmi ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat lapis bawah," katanya, Kamis (26/3).

Upaya ini disebut sebagai salah satu cara untuk mendorong perekonomian UMKM di Jogja dan mencerminkan semangat guyub rukun.

“Ini sekaligus menonjolkan kearifan lokal Yogyakarta yang guyub rukun serta memberikan kenyamanan bagi warga yang hadir sesuai kapasitas yang tersedia,” ujarnya.

Lebih lanjut, masyarakat yang hendak hadir diimbau untuk mengenakan pakaian yang sopan dan larangan menggunakan sandal jepit.

Kemudian, masyarakat diminta untuk tidak berswafoto maupun merekam video saat bersalaman dengan pimpinan daerah. (mcr25/jpnn)