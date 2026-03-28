Penyakit-Penyakit yang Rentan Menyerang Masyarakat Seusai Lebaran

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta resmi mengeluarkan peringatan terkait potensi lonjakan kasus penyakit seusai libur Lebaran 2026. Tingginya mobilitas masyarakat, mulai dari pemudik hingga wisatawan, dinilai menjadi faktor risiko utama terjadinya eskalasi penularan penyakit di wilayah tersebut.

Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Dinkes Kota Yogyakarta Lana Unwanah mengungkapkan bahwa interaksi antarindividu yang intens selama arus mudik dan balik mempercepat risiko penularan.

"Jika ada orang menderita penyakit menular, baik pendatang maupun warga lokal, potensi eskalasi penularan sangat besar sehingga bisa memicu lonjakan kasus," ujar Lana di Yogyakarta, Jumat (27/3).

Berdasarkan pemetaan Dinkes, terdapat dua kategori penyakit yang diprediksi meningkat, yaitu influenza varian berat (Super Flu), campak dan Covid-19.

Selain itu, penyakit lain, seperti tuberkulosis, malaria, dan polio juga berpotensi mengalami peningkatan meski tidak secepat tiga penyakit tersebut.

Penyakit tidak menular juga rentan menyerang masyarakat karena aktivitas selama Lebaran. Lonjakan ini dipicu oleh perubahan pola makan drastis (tinggi lemak, gula, dan garam) serta kurangnya aktivitas fisik selama liburan.

Baca Juga: 3 Penyakit yang Mendominasi Hasil Cek Kesehatan Gratis

Penyakit yang kerap muncul, antara lain hipertensi, diabetes melitus, hiperkolesterolemia kKolesterol tinggi), asam urat, gangguan pencernaan (mag), risiko jantung dan stroke.

Dinkes Kota Yogyakarta telah menyiagakan Puskesmas dan Rumah Sakit untuk melakukan deteksi dini melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR). Selain pengawasan medis, masyarakat diminta memperketat kembali protokol kesehatan mandiri.