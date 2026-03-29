Jadwal KRL PP Jogja Solo Hari Ini, Minggu 29 Maret 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Layanan Commuterline KRL terus menjadi tulang punggung transportasi massal yang menghubungkan wilayah Yogyakarta dan Solo secara efisien.

Dengan rute yang kini menjangkau hingga Stasiun Palur, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan waktu keberangkatan dari pagi hari hingga tengah malam.

Perjalanan ini melintasi stasiun-stasiun strategis seperti Klaten, Purwosari, dan Solo Balapan, yang terintegrasi dengan berbagai moda angkutan umum lainnya di masing-masing daerah.

Bagi Anda yang berencana bepergian, berikut adalah jadwal keberangkatan lengkap KRL Commuterline dari Stasiun Yogyakarta menuju Stasiun Palur pada hari ini, Minggu 29 Maret 2026:

Jadwal Keberangkatan KRL Yogyakarta – Palur

Stasiun Yogyakarta: 05:05, 06:00, 07:05, 07:54, 08:49, 10:56, 12:07, 13:57, 15:01, 16:10, 17:35, 18:08, 20:15, 21:20, 22:35

Stasiun Lempuyangan: 05:10, 06:06, 07:10, 07:59, 08:54, 11:01, 12:12, 14:02, 15:06, 16:15, 17:40, 18:31, 20:20, 21:25, 22:40

Stasiun Maguwo: 05:17, 06:13, 07:17, 08:06, 09:01, 11:08, 12:19, 14:10, 15:13, 16:22, 17:47, 18:20, 20:27, 21:32, 22:47

Stasiun Brambanan: 05:26, 06:21, 07:25, 08:14, 09:09, 11:16, 12:27, 14:19, 15:22, 16:30, 17:55, 18:28, 20:36, 21:40, 22:56

Stasiun Srowot: 05:33, 06:28, 07:32, 08:21, 09:16, 11:23, 12:34, 14:26, 15:29, 16:37, 18:01, 18:35, 20:43, 21:47, 23:03

Stasiun Klaten: 05:40, 06:35, 07:39, 08:28, 09:23, 11:30, 12:41, 14:33, 15:36, 16:44, 18:08, 18:42, 20:50, 21:54, 23:10

Stasiun Ceper: 05:49, 06:44, 07:48, 08:37, 09:32, 11:39, 12:50, 14:42, 15:45, 16:53, 18:17, 18:51, 20:59, 22:03, 23:19

Stasiun Delanggu: 05:56, 06:51, 07:55, 08:44, 09:39, 11:47, 12:57, 14:49, 15:52, 17:12, 18:24, 18:58, 21:06, 22:10, 23:26

Stasiun Gawok: 06:03, 06:57, 08:01, 08:51, 09:45, 11:52, 13:03, 14:56, 15:58, 17:18, 18:30, 19:04, 21:12, 22:17, 23:33

Stasiun Purwosari: 06:11, 07:04, 08:09, 08:59, 09:51, 12:00, 13:10, 15:03, 16:06, 17:26, 18:38, 19:11, 21:19, 22:26, 23:41

Stasiun Solo Balapan: 06:16, 07:10, 08:16, 09:06, 10:00, 12:06, 13:17, 15:09, 16:13, 17:35, 18:45, 19:17, 21:28, 22:32, 23:47

Stasiun Solo Jebres: 06:21, 07:15, 08:23, 09:12, 10:06, 12:12, 13:24, 15:15, 16:19, 17:40, 18:51, 19:23, 21:34, 22:37, 23:54

Stasiun Palur: 06:26, 07:20, 08:29, 09:18, 10:12, 12:18, 13:30, 15:21, 16:25, 17:45, 18:57, 19:28, 21:40, 22:43, 00:00



Berikut adalah jadwal lengkap pemberhentian Commuterline KRL dari Stasiun Palur menuju Stasiun Yogyakarta:

Stasiun Palur: 05:00, 06:05, 07:15, 08:56, 10:40, 12:50, 13:43, 15:35, 16:35, 18:05, 19:45, 20:42

Stasiun Solo Jebres: 05:06, 06:11, 07:21, 09:02, 10:46, 12:56, 13:39, 15:41, 16:41, 18:11, 19:51, 20:48

Stasiun Solo Balapan: 05:13, 06:18, 07:27, 09:08, 10:52, 13:03, 13:55, 15:48, 16:47, 18:19, 20:01, 20:54

Stasiun Purwosari: 05:18, 06:23, 07:32, 09:13, 10:57, 13:08, 14:00, 15:53, 16:52, 18:24, 20:06, 20:59

Stasiun Gawok: 05:26, 06:31, 07:40, 09:20, 11:04, 13:16, 14:07, 16:01, 16:59, 18:31, 20:14, 21:06

Stasiun Delanggu: 05:32, 06:37, 07:46, 09:26, 11:10, 13:22, 14:13, 16:07, 17:05, 18:37, 20:20, 21:12

Stasiun Ceper: 05:39, 06:44, 07:53, 09:46, 11:17, 13:29, 14:20, 16:14, 17:12, 18:44, 20:27, 21:19

Stasiun Klaten: 05:48, 06:53, 08:02, 09:55, 11:26, 13:38, 14:29, 16:32, 17:21, 18:53, 20:36, 21:28

Stasiun Srowot: 05:55, 07:00, 08:09, 10:02, 11:33, 13:45, 14:36, 16:30, 17:28, 19:00, 20:43, 21:35

Stasiun Brambanan: 06:01, 07:06, 08:15, 10:08, 11:39, 13:52, 14:42, 16:36, 17:34, 19:06, 20:49, 21:41

Stasiun Maguwo: 06:10, 07:15, 08:24, 10:16, 11:47, 14:00, 14:50, 16:44, 17:42, 19:14, 20:57, 21:49

Stasiun Lempuyangan: 06:19, 07:25, 08:35, 10:23, 11:55, 14:08, 15:01, 16:52, 17:49, 19:21, 21:05, 21:57

Stasiun Yogyakarta: 06:23, 07:29, 08:39, 10:27, 11:59, 14:12, 15:06, 16:56, 17:55, 19:25, 21:09, 22:01

Jadwal ini merupakan layanan KA Komuter dengan estimasi waktu tempuh dari Solo Balapan ke Yogyakarta sekitar ±37 menit dan tarif tetap Rp 8.000 per perjalanan. (mar3/jpnn)