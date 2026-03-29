Trafik Data di Gunungkidul Tertinggi, Indosat Andalkan Kecerdasan Buatan

Minggu, 29 Maret 2026 – 09:10 WIB
Ilustrasi pengguna Indosat di Gunungkidul. Foto: Indosat

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Perusahaan telekomunikasi Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) mencatat peningkatan trafik data saat libur Lebaran 2026.

Kenaikan trafik data ini bahkan meroket melebihi 20 persen.

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kenaikan trafik data paling tinggi terjadi di Kabupaten Gunungkidul sebesar 64,3 persen.

Secara keseluruhan, trafik data di DIY tercatat naik sebesar 6,8 persen.

Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison Fahd Yudhanegoro mengatakan peningkatan trafik yang tinggi di DIY menjadi salah satu bukti dari keberhasilan dalam menghadirkan jaringan andal di berbagai lokasi prioritas dan jalur mudik.

"Tentunya hal ini juga menjadi motivasi kami untuk terus menghadirkan pengalaman #LebihBaikIndosat bagi pelanggan kami di Yogyakarta," katanya, Jumat (27/3).

Indosat sendiri memanfaatkan teknologi AI untuk memantau trafik jaringan secara real-time, memprediksi potensi kepadatan dan mengoptimalkan kapasitas.

"Hal ini mencerminkan transformasi berkelanjutan Indosat sebagai AI-TechCo, seiring kami terus berinvestasi dalam memperkuat kualitas dan keandalan jaringan di seluruh Indonesia," katanya. 

Kabupaten Gunungkidul mencatatkan 64,3 persen kenaikan trafik saat masa Lebaran 2026. Data real time terpantau dengan kecerdasan buatan.
