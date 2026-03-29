Pamit Cari Ikan, Pria di Bantul Diduga Tenggelam di Sungai Opak

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang warga dilaporkan hilang di Sungai Opak, Kabupaten Bantul. Korban bernama Yunanto (30) itu awalnya berpamitan menjaring ikan di muara pada Sabtu (28/3).

Korban beranjak dari rumah sekitar pukul 02.00 WIB, tetapi hingga pukul 12.00 belum ada kabar.

Kasihumas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan bahwa kecurigaan timbul saat sepeda motor korban ditemukan di pinggir muara.

"Hingga saat ini korban masih belum ditemukan dan masih dalam tahap pencarian," ujarnya.

Humas Basarnas Yogyakarta Pipit Eriyanto mengatakan petugas SAR Gabungan saat ini masih mencari korban.

Upaya pencarian korban dilakukan dengan menyisir lokasi sekitar menggunakan perahu jukung.

Petugas juga melakukan penyisiran darat ke arah timur dan barat.

Kemudian, pemantauan udara melibatkan drone thermal dengan radius 500 meter. (mcr25/jpnn)