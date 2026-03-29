JPNN.com

Pamit Cari Ikan, Pria di Bantul Diduga Tenggelam di Sungai Opak

Minggu, 29 Maret 2026 – 10:15 WIB
Proses pencarian warga yang diduga tenggelam di Sungai Opak pada Sabtu (28/3). Foto: SAR Gabungan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang warga dilaporkan hilang di Sungai Opak, Kabupaten Bantul. Korban bernama Yunanto (30) itu awalnya berpamitan menjaring ikan di muara pada Sabtu (28/3).

Korban beranjak dari rumah sekitar pukul 02.00 WIB, tetapi hingga pukul 12.00 belum ada kabar.

Kasihumas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan bahwa kecurigaan timbul saat sepeda motor korban ditemukan di pinggir muara.

Baca Juga:

"Hingga saat ini korban masih belum ditemukan dan masih dalam tahap pencarian," ujarnya. 

Humas Basarnas Yogyakarta Pipit Eriyanto mengatakan petugas SAR Gabungan saat ini masih mencari korban.

Upaya pencarian korban dilakukan dengan menyisir lokasi sekitar menggunakan perahu jukung.

Baca Juga:

Petugas juga melakukan penyisiran darat ke arah timur dan barat.

Kemudian, pemantauan udara melibatkan drone thermal dengan radius 500 meter. (mcr25/jpnn)

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   basarnas Yogyakarta sungai opak tenggelam warga bantul bantul pemancing tenggelam di kali opak

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU