Waspada Siklon Tropis Narelle, DIY Siaga Potensi Cuaca Ekstrem hingga 30 Maret

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diminta meningkatkan kewaspadaan menyusul munculnya Siklon Tropis Narelle di Samudra Hindia, sebelah barat Australia. Fenomena ini diprediksi memicu cuaca ekstrem berupa hujan lebat dan angin kencang di seluruh kabupaten/kota di DIY setidaknya hingga Senin (30/3/2026).

Kepala Stasiun Meteorologi Yogyakarta BMKG Feriomex Hutagalung mengatakan meskipun pusat siklon berada di luar wilayah Indonesia, dampaknya terasa nyata di Pulau Jawa.

"Siklon Narelle menyebabkan terbentuknya wilayah konvergensi atau pumpunan massa udara serta belokan angin (shearline) di sepanjang Pulau Jawa. Didukung kelembapan udara yang tinggi dan aktifnya gelombang Equatorial Rossby, potensi hujan sedang hingga lebat sangat tinggi," ungkap Feriomex dalam keterangan resminya.

Merespons peringatan dini tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul meminta warga untuk tidak meremehkan situasi.

Koordinator Pusdalops BPBD Bantul Aka Luk Luk Firmansyah menekankan pentingnya menjauhi struktur yang rawan roboh.

"Waspadai angin kencang, petir, hingga puting beliung. Kami mengimbau warga menghindari pohon besar, papan reklame, atau bangunan rapuh saat angin kencang melanda," ujar Aka Luk Luk, Sabtu (28/3).

BPBD juga memperinci langkah penyelamatan mandiri bagi warga. Masyarakat diminta untuk mingkatkan kesiapsiagaan jika hujan turun tanpa henti selama lebih dari satu jam, terutama bagi warga di lereng bukit dan bantaran sungai.

“Jika petir mulai mendekat, cabut perangkat elektronik. Jika air mulai masuk ke dalam rumah, segera matikan aliran listrik," katanya.