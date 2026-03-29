Parkir di SSA dan Pasar Rakyat Bantul Kini Beralih ke Nontunai

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bersiap melakukan transformasi digital dalam pengelolaan parkir daerah. Sebanyak 27 titik parkir, yang mayoritas berlokasi di pasar-pasar rakyat dan kawasan Stadion Sultan Agung (SSA), dipilih menjadi lokasi uji coba penerapan pembayaran jasa parkir secara nontunai.

Kepala Dishub Bantul Singgih Riyadi mengatakan langkah ini diambil untuk memfasilitasi pembayaran yang lebih praktis melalui layanan QRIS.

Menurutnya, barcode pembayaran digital akan mulai dibagikan secara bertahap kepada para pengelola parkir resmi di titik-titik yang telah ditentukan mulai Maret 2026.

Penerapan sistem digital ini nantinya akan terintegrasi dengan aplikasi milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bantul.

Meski demikian, operasional penuh sistem ini diperkirakan baru akan berjalan pada pertengahan 2026 sembari menunggu kesiapan teknis dari pihak Kominfo.

Singgih menegaskan bahwa digitalisasi ini bukan sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan tindak lanjut atas rekomendasi langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola pendapatan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

"Kami didorong untuk segera melaksanakan pengelolaan parkir berbasis digital. Hal itu tertuang jelas dalam rekomendasi KPK sehingga kami memulai sampel di 27 titik tersebut," ujar Singgih di Bantul, Minggu (29/3).