Tim SAR Masih Terus Mencari Korban Hilang di Sungai Opak

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Memasuki hari kedua pencarian, Tim SAR Gabungan terus mengintensifkan upaya pencarian terhadap Yunanta (30), warga yang dilaporkan hilang di muara Sungai Opak, Kelurahan Tirtohargo, Kretek, Kabupaten Bantul. Operasi yang berlangsung pada Minggu (29/3) ini melibatkan puluhan personel yang disebar ke empat unit penyisiran berbeda.

Humas Kantor Basarnas Yogyakarta Pipit Eriyanto mengatakan strategi pencarian hari ini melibatkan empat tim search and rescue unit (SRU) mencakup wilayah perairan, darat, hingga pemantauan dari udara.

"SRU pertama fokus pada penyisiran air dengan mengerahkan empat perahu karet LCR dan satu perahu jukung. Mereka menyisir area di sekitar lokasi kejadian perkara (LKP) dengan radius 500 meter," jelas Pipit.

Tim darat dibagi menjadi dua kelompok. SRU kedua bergerak menyisir bibir pantai dari LKP ke arah timur sejauh 500 meter, sedangkan SRU ketiga melakukan hal serupa ke arah barat dengan jarak yang sama.

Guna mengoptimalkan pencarian di area yang sulit dijangkau, SRU keempat dikerahkan untuk melakukan pemantauan udara menggunakan drone thermal di radius 500 meter dari titik hilang.

Menurut Pipit, kondisi cuaca di lokasi pencarian hari ini terpantau cerah sehingga tim gabungan tidak menemui kendala cuaca yang berarti dalam menjalankan operasi.

Kronologi Hilangnya Korban

Peristiwa ini bermula pada Sabtu (28/3) sekitar pukul 02.00 WIB, saat korban berpamitan untuk menjaring ikan di sekitar muara Sungai Opak.

Kecurigaan muncul ketika pada pukul 05.00 WIB, saksi menemukan perahu getek, jaring, serta sepeda motor milik korban terdampar di wilayah muara sisi barat tanpa ada tanda-tanda keberadaan korban.