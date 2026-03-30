Cuaca Jogja Hari Ini, Senin 30 Maret 2026: Siang & Sore Hujan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di lima kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Senin 30 Maret 2026. Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan pada siang dan sore hari.

Masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diminta meningkatkan kewaspadaan menyusul munculnya Siklon Tropis Narelle di Samudra Hindia, sebelah barat Australia. Fenomena ini diprediksi memicu cuaca ekstrem berupa hujan lebat dan angin kencang di seluruh kabupaten/kota di DIY setidaknya hingga Senin (30/3/2026).

Kepala Stasiun Meteorologi Yogyakarta BMKG Feriomex Hutagalung mengatakan meskipun pusat siklon berada di luar wilayah Indonesia, dampaknya terasa nyata di Pulau Jawa.

"Siklon Narelle menyebabkan terbentuknya wilayah konvergensi atau pumpunan massa udara serta belokan angin (shearline) di sepanjang Pulau Jawa. Didukung kelembapan udara yang tinggi dan aktifnya gelombang Equatorial Rossby, potensi hujan sedang hingga lebat sangat tinggi," ungkap Feriomex dalam keterangan resminya.

Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Minggu 30 Maret 2026:

Kota Yogyakarta (Gondomanan)

Pagi: Berawan

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan

Kabupaten Sleman (Mlati)

Pagi: Berawan

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan

Kabupaten Bantul (Ringinharjo)

Pagi: Berawan

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan