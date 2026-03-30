Ditinggal Kerja, Rumah Purnomo Kebakaran

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah rumah di Wonokromo, Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dilalap si jago merah pada Sabtu (28/3).

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 19.20 WIB itu sontak membuat kaget seorang satpam yang berada di sekitar lokasi.

Kasihumas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan saat kejadian satpam bernama Pamungkas tersebut sedang bertugas jaga malam.

"Saksi sedang jaga di perumahan lalu melihat ada nyala api di sebelah utara," ujarnya.

Kemudian, ia bergegas mengecek sumber api tersebut yang ternyata pemilik rumahnya Dwi Purnomo (43).

Menurutnya, rumah tersebut dalam keadaan kosong saat kejadian karena ditinggal pemiliknya.

"Saksi menghubungi korban melalui telepon di mana saat itu korban beserta keluarganya sedang bekerja," ujarnya.

Saat ini pemicu peristiwa kebakaran tersebut sedang diselidiki pihak kepolisian.