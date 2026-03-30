Ledakan di Teras Malioboro 1, Polisi Ungkap Pemicunya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah ledakan terjadi di lantai dasar Teras Malioboro 1, Kota Yogyakarta pada Senin (30/3).

Ledakan tersebut diduga berasal dari instalasi saluran limbah.

PS Kasihumas Polresta Yogyakarta Ipda Anton Budi Susilo mengatakan ledakan itu mengakibatkan tiga orang mengalami luka bakar.

"Paparan gas panas dari dalam saluran mengenai tiga orang yang merupakan satu keluarga yang berada di sekitar lokasi," kata Ipda Anton.

Selanjutnya korban dilarikan ke RSUP dr. Sardjito untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut

"Ledakan diduga kuat dipicu oleh penyumbatan pada sistem pembuangan air limbah," ujarnya.

Penyumbatan ini disebut menghasilkan tekanan tinggi di ruang tertutup sehingga terjadi ledakan.

Saat ini lokasi ledakan telah diamankan polisi untuk tindak lanjut berikutnya. (mcr25/jpnn)