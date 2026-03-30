Lansia Ditemukan Meninggal di Aliran Irigasi Sawah

Senin, 30 Maret 2026 – 16:15 WIB
Evakuasi lanisa yang ditemukan meninggal dunia di irigasi pada Senin (30/3). Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sesesok mayat perempuan ditemukan di irigasi sawah yang berlokasi di Padukuhan Jaranan, Kelurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul pada Senin (30/3).

Penemuan mayat tersebut sontak bikin geger warga sekitar.

Kasihumas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan identitas korban diketahui berinisial D (80), warga setempat.

Korban ditemukan oleh warga dalam posisi tergeletak di aliran irigasi sawah.

Saksi yang pertama kali menemukan korban berteriak karena kaget sehingga mengundang warga lainnya menuju lokasi.

Kemudian, korban dievakuasi dan diperiksa lebih lanjut oleh petugas medis.

"Terdapat luka memar di jari yang diduga karena korban terjatuh mengenai talut sungai," katanya.

Selanjutnya jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. (mcr25/jpnn)

Seorang lansia berusia 80 tahun ditemukan meninggal dunia di irigasi sawah. Penemuan mayat di Kecamatan Sewon Bantul itu menggegerkan warga.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

