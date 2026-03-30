JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Solusi untuk Mencegah PHK Massal PPPK di Pemerintah Daerah

Solusi untuk Mencegah PHK Massal PPPK di Pemerintah Daerah

Senin, 30 Maret 2026 – 17:15 WIB
Solusi untuk Mencegah PHK Massal PPPK di Pemerintah Daerah - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - PPPK di lingkungan pemerintah daerah. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dosen Manajemen Kebijakan Publik (MKP) Universitas Gadjah Mada Agustinus Subarsono menyoroti isu PHK ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ribuan PPPK di beberapa lingkungan pemerintah daerah itu terancam PHK massal dampak kebijakan batas belanja gaji pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Agustinus sendiri mempertanyakan langkah perekrutan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selama ini.

Baca Juga:

“Pada tataran makro kondisi tersebut menunjukkan tidak adanya kebijakan kepegawaian yang komprehensif dan matang karena tidak mendasarkan pada kemampuan keuangan daerah,” kata dia, Senin (30/3).

Melihat kemampuan keuangan daerah yang fluktuatif seharusnya kontrak PPPK dibuat lebih singkat.

“Jika 9.000 PPPK benar-benar diberhentikan, akan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, politik dan hukum,” ujarnya.

Baca Juga:

Untuk mencegah terjadinya PHK massal, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kerja keras aparatur daerah.

Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mengupayakan penambahan formasi aparatur dari pemerintah pusat. Akan tetapi, upaya tersebut dinilai membutuhkan lobi yang tidak mudah.

Dosen UGM Agustinus Subarsono menilai isu PHK ribuan PPPK akan menimbulkan dampak besar. Pemda bisa memaksimalkan PAD untuk mencegah PHK massal.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   UGM phk pppk PPPK dosen BKN phk massal pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ASN

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU