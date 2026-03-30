Update Pencarian Hari Ketiga Pemancing yang Hilang di Muara Opak

YOGYAKARTA - Upaya pencarian terhadap Yunanta (30), seorang pemancing yang dilaporkan hilang di Muara Sungai Opak, Kelurahan Tirtohargo, Kabupaten Bantul, memasuki hari ketiga pada Senin (30/3). Tim SAR Gabungan memperluas radius pencarian dengan membagi personel ke dalam empat unit khusus.

Humas Basarnas Yogyakarta Pipit Eriyanto mengatakan operasi hari ini merupakan kelanjutan dari upaya dua hari sebelumnya yang masih belum membuahkan hasil. Strategi pencarian kini melibatkan penyisiran air, darat, hingga pemantauan udara.

Untuk mengefektifkan pencarian, tim dibagi menjadi empat Search and Rescue Unit (SRU).

SRU 1 menyisir air menggunakan perahu karet (LCR) dari titik terakhir korban terlihat (Last Known Position/LKP) ke arah utara sejauh 750 meter.

SRU 2 mencari di darat ke arah timur sejauh 500 meter serta memantau titik-titik strategis di tepi pantai.

SRU 3 melakukan penyisiran darat ke arah barat sejauh 500 meter dan pemantauan di area pesisir.

Sedangkan SRU 4 mengoptimalkan teknologi drone thermal untuk memantau area dari udara dalam radius 500 meter dari lokasi kejadian.

Peristiwa bermula pada Sabtu (28/3), saat korban berpamitan untuk menjaring ikan sekitar pukul 02.00 WIB.