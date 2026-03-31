Pemerintah DIY Cari Penyebab Ledakan Saluran Limbah di Teras Malioboro

Selasa, 31 Maret 2026 – 07:25 WIB
Polisi mengamankan lokasi ledakan di Teras Malioboro 1 pada Senin (30/3). Foto: Humas Polresta Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta maaf atas insiden ledakan instalasi saluran limbah di Teras Malioboro 1 pada Senin (30/3). Selain itu, Pemda juga akan bertanggung jawab atas dampak peristiwa tersebut.

Peristiwa ledakan saluran pipa limbah itu mengakibatkan tiga pengunjung mengalami luka bakar.

Saat ini korban tengah mendapatkan perawatan di RSUP dr. Sardjito.

Kepala Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah DIY Wisnu Hermawan mengatakan bahwa ledakan berasal dari instalasi Saluran Air Limbah (SAL).

"Ini menjadi perhatian serius bagi kami untuk memastikan penanganan cepat dan tepat,” katanya.

Dia mengaku bahwa pihaknya telah melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab ledakan SAL tersebut.

“Kami memastikan seluruh prosedur pengelolaan dan pemeliharaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Menurut dia, pemeliharaan sarana prasarana, salah satunya SAL, rutin dilakukan dan perawatan besar dilaksanakan pada akhir 2025.

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

