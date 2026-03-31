Prajurit Asal Jogja Gugur di Lebanon, Ketua DPRD DIY Ucapkan Belasungkawa

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ketua DPRD DIY Nuryadi menyampaikan duka cita atas meninggalnya Praka Farizal Rhomadhon.

Prajurit asal Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu gugur dalam misi perdamaian di Lebanon.

"Atas nama DPRD DIY dan seluruh masyarakat, kami menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya atas jasa dan pengorbanan almahrum," kata Nuryadi.

Menurut dia, pengabdian Praka Farizal membuat warga Jogja bangga.

"Kepergian almahrum merupakan duka mendalam bagi kami. Beliau adalah sosok prajurit yang berdedikasi tinggi yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi menjaga perdamaian dunia," katanya.

Saat ini keluarga korban masih menunggu kepastian kepulangan jenazah ke rumah duka di Kulon Progo.

Di sana sejumlah pelayat berdatangan ke rumah almahrum sejak kemarin.

Dukungan moril juga disampaikan instansi pemerintah hingga warga sekitar kepada keluarga yang ditinggalkan. (mcr25/jpnn)