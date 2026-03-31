Rumah Duka Praka Farizal di Kulon Progo Ramai Didatangi Pelayat

Selasa, 31 Maret 2026 – 13:30 WIB
Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko melayat ke rumah duka Praka Farizal Rhomadhon pada Selasa (31/3). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Suasana rumah duka prajurit kepala (Praka) Farizal Rhomadhon mulai ramai kedatangan pelayat di Kelurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo.

Anggota TNI itu meninggal dunia saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon.

Rencananya jenazah Praka Farizal akan dimakamkan di tempat pemakaman umum di Kulon Progo.

Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko ikut hadir melayat ke rumah duka pada Selasa siang (31/3).

Dia menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban yang ditinggalkan.

"Kami tentunya pemerintah Kabupaten Kulon Progo turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya Praka Farizal," ucap Ambar.

Sebagai bentuk dukungan, pemerintah Kulon Progo berencana membantu menyiagakan mobil jenazah di bandar udara (bandara) Kulon Progo atau Adisucipto.

"Pemkab Kulon Progo siap membantu. Apalagi ini adalah misi kemanusiaan," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Praka Farizal Rhomadhon.
BERITA TERKAIT

TERPOPULER

