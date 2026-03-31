Perkuat Pasar Jawa Timur, Epson Indonesia Resmikan Solution Center di Surabaya

Selasa, 31 Maret 2026 – 14:00 WIB
Epson Solution Center di Surabaya. Foto: dokumen Epson

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Epson Indonesia secara resmi memperluas jangkauan layanannya dengan meresmikan Epson Solution Center Surabaya. Berlokasi strategis di Jl. Raya Gubeng No. 62, pusat solusi terintegrasi ini hadir sebagai wadah inovasi teknologi terkini guna mendukung percepatan transformasi bisnis dan industri di wilayah Jawa Timur.

Kehadiran fasilitas ini menjadi langkah strategis bagi Epson untuk memberikan akses lebih dekat bagi para pelanggan dalam mengeksplorasi ekosistem teknologi yang komprehensif, mulai dari sektor korporasi hingga industri kreatif.

Melalui acara Grand Opening yang meriah pada Selasa (31/3), para tamu undangan diajak untuk melihat langsung bagaimana teknologi Epson bekerja dalam meningkatkan efisiensi operasional.

Fasilitas ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang pamer, tetapi juga sebagai pusat konsultasi di mana pelanggan dapat berdiskusi langsung dengan tim ahli Epson mengenai kebutuhan spesifik bisnis mereka.

Beberapa solusi unggulan yang ditampilkan, yaitu solusi cetak hemat energi untuk kebutuhan kantor hingga skala industri, proyektor mutakhir untuk sektor pendidikan dan hiburan, serta perangkat yang dirancang untuk produktivitas tinggi dan tetap ramah lingkungan.

Managing Director Epson Indonesia Ng Ngee Khiang mengatakan Surabaya merupakan pilar penting bagi pertumbuhan bisnis nasional.

"Pembukaan Epson Solution Center Surabaya merupakan langkah nyata kami untuk makin mendekatkan inovasi kepada pelanggan di wilayah Jawa Timur yang sangat dinamis. Kami ingin menciptakan ruang di mana pelanggan dapat merasakan langsung bagaimana solusi Epson dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, sekaligus mendukung praktik bisnis yang lebih berkelanjutan," ungkapnya.

Guna memastikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan pelaku usaha, fasilitas ini didasarkan pada tiga komitmen utama.

Epson Solution Center kini hadir di Surabaya untuk lebih menjangkau konsumen di Jawa Timur. Beragam fasilitas tersedia di sana.
