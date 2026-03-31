Keluarga Minta Praka Farizal Rhomadhon Dimakamkan di Kulon Progo

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Prajurit Kepala (Praka) Farizal Rhomadhon gugur dalam menjalankan misi kemanusiaan di Lebanon. Pria asal Kabupaten Kulon Progo itu menjadi satu dari tiga prajurit yang gugur dalam tugas membawa misi perdamaian.

Rencananya almahrum akan dimakamkan di tempat pemakaman umum di Kelurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo.

Pelayat dari berbagai kalangan terus berdatangan ke rumah duka sejak kemarin. Pihak keluarga saat ini masih menunggu kepastian tentang pemulangan jenazah Praka Farizal.

Ibu almahrum Praka Farizal, Supinah mengatakan bahwa sejatinya misi putranya di Lebanon berakhir pada akhir April tahun ini.

"Mei pulang. Sudah ada jadwal penerbangan. Saya sudah dikirimi jadwalnya," kata Supinah, Selasa (31/3).

Supinah mengatakan selama bertugas di Lebanon Praka Farizal kerap menghubungi keluarganya melalui sambungan telepon.

Lurah Sidorejo, Sutrisno mengatakan pihak kelurahan telah mempersiapkan pemakaman untuk mendiang Praka Farizal.

"Kami sejak dari kemarin sudah menggali lubang karena keluarga meminta pemakaman di sini," ujarnya.