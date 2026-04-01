Pencarian Korban Tenggelam di Sungai Opak Masih Nihil

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tim SAR Gabungan memutuskan untuk menghentikan sementara operasi pencarian terhadap Yunanta (30), warga yang dilaporkan tenggelam di muara Sungai Opak, Kelurahan Tirtohargo, Kabupaten Bantul, DIY. Hingga hari keempat pencarian, Selasa (31/3) sore, keberadaan korban belum juga ditemukan.

Humas Kantor Basarnas Yogyakarta Pipit Eriyanto mengatakan keputusan penghentian sementara ini diambil setelah tim melakukan evaluasi menyeluruh pada pukul 17.00 WIB.

"Operasi SAR dihentikan sementara dan akan dilanjutkan kembali pada Rabu (1/4) pukul 07.00 WIB," ujar Pipit dalam keterangan resminya, Selasa petang.

Upaya pencarian pada hari keempat melibatkan empat Search and Rescue Unit (SRU) yang menyisir area secara intensif.

SRU I menyisir area perairan menggunakan perahu karet LCR dari lokasi kejadian (Last Known Position) ke arah utara dan barat sejauh 1 km.

SRU II & III melakukan penyisiran darat mulai dari lokasi kejadian hingga wilayah Pantai Samas dengan radius antara 500 hingga 750 meter.

SRU IV menggunakan teknologi drone thermal untuk memantau area dari udara di sekitar muara dan Pantai Samas.

Meskipun cuaca dilaporkan cerah dengan kondisi gelombang laut yang relatif terkendali (pasang tertinggi 1,8 meter), tim belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban.