Dampak Efisiensi, Hanya 6 Titik Perbaikan Jalan di Bantul yang Diprioritaskan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kabupaten Bantul tengah bersiap melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2026. Fokus utama tahun ini tertuju pada perbaikan dan pengaspalan jalan di enam lokasi strategis yang tersebar di wilayah Bantul guna meningkatkan konektivitas dan keamanan berkendara bagi masyarakat.

Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta mengatakan penetapan enam titik proyek tersebut merupakan hasil penyaringan ketat dari sekian banyak usulan yang masuk.

Mengingat adanya kebijakan efisiensi anggaran daerah, pemerintah harus melakukan skala prioritas dengan mendahulukan lokasi-lokasi yang tingkat kerusakannya sudah masuk kategori parah.

"Awalnya kami merencanakan banyak sekali. Namun, karena kondisi efisiensi anggaran, saya kira juga kami split untuk prioritas tempat yang memang sudah parah. Sekitar enam titik," katanya.

Salah satu lokasi yang dipastikan akan mendapatkan penanganan adalah wilayah Bajang, Kecamatan Pandak.

Berdasarkan surat usulan yang telah diterima pemerintah daerah, kondisi jalan di titik tersebut memerlukan pengaspalan ulang.

Meskipun daftar lengkap titik lainnya masih dalam tahap administrasi, Aris menekankan bahwa selain proyek besar ini, kegiatan pemeliharaan jalan rutin juga akan tetap berjalan di lebih banyak lokasi lainnya.

Kondisi cuaca ekstrem belakangan ini menjadi faktor utama percepatan rencana ini.