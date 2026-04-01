Ada Kabar Tentang Perkiraan Jenazah Praka Farizal Tiba di Rumah Duka

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Jenazah Praka Farizal Rhomadhon, prajurit TNI yang gugur saat bertugas di Lebanon Selatan pada Minggu (29/3), diperkirakan akan tiba di rumah duka yang terletak di Dusun Ledok, Kelurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, DIY, pada Jumat (3/4) mendatang.

Paman almarhum Sumijan mengatakan bahwa berdasarkan informasi terakhir dari pihak komandan kesatuan, jadwal kepulangan tersebut memang direncanakan pada akhir pekan ini.

Meski demikian, pihak keluarga mengakui belum bisa memastikan secara mutlak waktu kedatangan jenazah karena kondisi keamanan yang masih fluktuatif di Lebanon.

“Itu perkiraan, belum ada kepastian. Kalau posisi (almarhum) menurut komandan juga belum tahu, komandan yang dari Aceh datang ke sini kemarin, kebetulan domisili di Sentolo Kulon Progo nanti yang akan mendampingi kedatangan jenazah," katanya.

Sumijan menjelaskan bahwa proses evakuasi dan pemulangan jenazah menghadapi tantangan berat akibat situasi di wilayah konflik.

Akses untuk menjemput jenazah di lokasi kejadian pun sempat terkendala faktor keamanan.

"Kendalanya karena situasi. Kan kemarin yang mau mengambil jenazah saja kena," katanya.

Saat ini, pihak keluarga masih menunggu koordinasi lebih lanjut dari komandan di Aceh yang kebetulan berdomisili di Sentolo, Kulon Progo, yang nantinya akan mendampingi kepulangan almarhum.