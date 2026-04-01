Menjelang Paskah, Tim Jibom Mensterilkan Gereja di Gunungkidul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tim Penjinak Bom (Jibom) dari Datasemen Gegana Sat Brimobda Polda DIY melaksanakan sterilisasi di sejumlah gereja di Kabupaten Gunungkidul.

Kegiatan rutin tahunan ini dilakukan untuk memastikan keamanan bagi umat Kristiani yang akan melaksanakan ibadah Paskah.

Petugas kepolisian memeriksa setiap sudut ruangan gereja untuk memastikan tidak ada benda-benda yang mencurigakan.

Baca Juga: 3 Faktor Pemicu Peristiwa Ledakan Bom di SMAN 72 Jakarta

Kapolres Gunungkidul AKBP Damus Asa memimpin langsung kegiatan sterilisasi tersebut.

"Dengan dilaksanakannya sterilisasi ini, diharapkan seluruh rangkaian ibadah Paskah di Kabupaten Gunungkidul dapat berjalan dengan kiamat, Aman dan kondusif," katanya, Rabu (1/4).

Hasil penyisiran pihak kepolisian, tidak menemukan benda-benda mencurigakan di tempat ibadah tersebut.

"Sterilisasi ini merupakan standar operasional prosedur dalam pengamanan hari besar keagamaan," katanya.

Adapun gereja yang disisir petugas Jibom, yaitu Gereja Katolik Santo Yusup Bandung, Gereja Katalok ST. Peteus & Paulus Kelor, GKJ Wiladeg, Gereja Katolik ST. Petrus Kanisius dan GKJ Wonosari. (mcr25/jpnn)